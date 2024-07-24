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Китай выступает за переговоры между Украиной и РФ, но "условия и время еще не созрели"

Фото: министр иностранных дел Китая Ван И (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Китай выступает за начало переговоров между Украиной и Россией. Но в Пекине считают, что условия и время для переговоров еще не созрели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Китая.

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

В Китае считают, что разрешение всех конфликтов должно в конце концов вернуться за стол переговоров. По мнению Пекина, в последнее время и Украина, и Россия дали сигналы о готовности к переговорам.

"В последнее время как Украина, так и Россия послали в разной степени сигналы о том, что они готовы к переговорам, хотя условия и время еще не созрели, мы поддерживаем все усилия, способствующие миру, и готовы продолжать играть конструктивную роль в этом", - говорится в заявлении МИД.

Китай также подчеркнул, что уделяет внимание гуманитарной ситуации в Украине и продолжит оказывать гуманитарную материальную помощь.

 

Позиция Китая по Украине

Китай с начала полномасштабного вторжения заявляет, что занимает якобы нейтральную позицию по войне в Украине. Однако во время войны Пекин углубляет экономические отношения с Москвой.

Китай обвиняют в том, что он продолжает поставлять России товары двойного значения, которые могут быть использованы в производстве оружия.

На днях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Китай с рабочим визитом. Известно, что он уже встретился с главой МИД Китая.

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