Китай отверг жалобы Австралии на военно-морские учения Пекина

Как пишет агентство, в воскресенье представитель Минобороны Китая У Цянь заявил, что жалобы Австралии на недавние военно-морское учения с боевой стрельбой в международных водах между Австралией и Новой Зеландией были "раздуты" и "не соответствуют действительности".

Днем ранее глава австралийского Минобороны Ричард Марлес заявил, что Пекин не смог предоставить удовлетворительных объяснений того, что он назвал недостаточным уведомлением о проведении боевых учений днём ранее. По его словам, жто привело к тому, что авиакомпании были вынуждены изменить маршруты рейсов.

В сообщении Министерства обороны Китая Цянь заявил, что Пекин заранее неоднократно публиковал уведомления о безопасности и что его действия соответствуют международному праву и не влияют на безопасность полетов авиации.

"Австралия, прекрасно это зная, выдвинула необоснованные обвинения против Китая и намеренно раздула ситуацию. Мы глубоко удивлены и крайне недовольны", - говорится в посте Цяня.

Новая Зеландия заявила вчера, что также наблюдала, как китайские военно-морские силы второй день проводят учения с боевой стрельбой, и что она следит за флотом китайских судов.