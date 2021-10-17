Китай веде активні переговори з США про довгострокові поставки зрідженого газу, - Reuters

Принаймні п'ять китайських компаній, включаючи велику державну корпорацію Sinopec Corp і Китайську національну офшорну нафтову компанію (CNOOC), а також підтримувані місцевим урядом дистриб'ютори енергії, такі як Zhejiang Energy, ведуть переговори з американськими експортерами, в основному Cheniere Energy і Venture Global.

Обговорення можуть привести до угод на десятки мільярдів доларів, які ознаменують зростання імпорту ЗПГ в Китай з США в найближчі роки, пише агентство.

У розпал китайсько-американської торгової війни в 2019 році торгівля газом на короткий час призупинилася. Будівництво об'єктів для експорту ЗПГ може зайняти роки, і в Північній Америці в розробці знаходиться декілька проектів, експорт яких почнеться не раніше середини десятиліття.

Переговори з постачальниками з США почалися на початку цього року, але в останні місяці прискорилися на тлі одного з найбільших за останні десятиліття дефіцитів палива. Цього року ціни на природний газ в Азії підскочили більш ніж в п'ять разів, що викликало побоювання з приводу перебоїв в постачанні електроенергії взимку.

Джерела повідомляють, що в найближчі кілька місяців буде оголошено про нові угоди після того, як приватна компанія ENN Natural Gas Co, очолювана колишнім главою найбільшого покупця Китаю, CNOOC, оголосила про 13-річну угоду з Cheniere в понеділок.