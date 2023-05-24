Китай и Россия заключили экономические соглашения, несмотря на неодобрение Запада

Мишустин - самый высокопоставленный российский чиновник, посетивший Пекин с тех пор, как Москва вторглась в Украину в феврале 2022 года. Он провел переговоры с премьер-министром Китая Ли Цяном и должен был встретиться с президентом Си Цзиньпином.

Поскольку война идет уже второй год, а Россия все больше ощущает на себе вес западных санкций, Москва рассчитывает на поддержку Пекина гораздо больше, чем Китай на Россию.

Давление со стороны Запада не ослабевает: в заявлениях стран "Большой семерки", принятых на выходных, обе страны выделяются по множеству вопросов, включая Украину.

Высокий уровень связей

"Сегодня отношения межу Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне", - сказал Мишустин Ли Цяну во время их встречи.

Подписанные меморандумы о взаимопонимании включали соглашение об углублении инвестиционного сотрудничества в сфере торговых услуг, соглашение об экспорте сельскохозяйственной продукции в Китай и соглашение о сотрудничестве в области спорта.

По прогнозам, поставки энергоносителей из России в Китай в этом году вырастут на 40%, и две страны обсуждают поставки технологического оборудования в Россию.

"Поскольку санкции против России открывают новые возможности для Китая, неудивительно, что Китай был бы рад активно, если не упреждающе, взаимодействовать с Россией в экономическом плане, до тех пор, пока любые отношения, которые они выстраивают, не вызовут вторичных санкций против Китая", - сказал Стив Цанг, директор Китайского института Школы восточных и африканских исследований (SOAS) в Лондоне.

По его словам, политика Китая в отношении войны на Украине заключается в "объявлении нейтралитета и поддержке Путина", и визит подтверждает это.

"Дорогой друг"

Си Цзиньпин посетил Россию в марте и провел переговоры с "дорогим другом" президентом Владимиром Путиным после того, как взял на себя обязательство о "безграничном" партнерстве незадолго до нападения России на Украину в 2022 году.

Пекин отвергает попытки Запада связать свое партнерство с Москвой с Украиной, настаивая на том, что их отношения не нарушают международные нормы, Китай имеет право сотрудничать с кем хочет, а их сотрудничество не нацелено на какие-либо третьи страны.

"Китай готов работать с Россией для реализации совместного сотрудничества между двумя странами, и продвижение прагматичного сотрудничества в различных областях может вывести его на новый уровень", - сказал Ли Мишустину.

Углубление связей с Китаем является стратегическим курсом для Москвы, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, который провел в понедельник переговоры с Чэнь Вэньцином, членом Политбюро Коммунистической партии Китая, курирующим полицию, юридические вопросы и разведку.

Пекин воздерживается от открытого осуждения российского вторжения. Но с февраля Си продвигает "мирный план", который вызывает скептицизм на Западе и осторожно приветствуется в Киеве.