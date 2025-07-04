Китай опроверг беспокойство ЕС об ограничениях редкоземельных металлов

Министр иностранных дел Китая Ван И попытался развеять беспокойство Европы по поводу ограничений на экспорт редкоземельных элементов. По его словам, контроль за экспортом товаров двойного назначения является обычной практикой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Он также заверил, что потребности Европы могут быть удовлетворены в случае подачи соответствующих заявок.
"Редкоземельные элементы не были, не являются и не будут проблемой между Китаем и Европой, или между Китаем и Германией. Если будут поданы легальные заявки, нормальные потребности Европы и Германии могут быть удовлетворены", - заявил Ван И.
Китай, который контролирует более 90% глобальной мощности по обработке редкоземельных элементов, в апреле ввел новые правила, которые требуют получения экспортных лицензий в Пекине.
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадепфуль отметил, что эти ограничения вызывают "большую обеспокоенность" и вредят имиджу Китая как надежного торгового партнера.
"Мы движемся в направлении поиска устойчивых совместных решений, которые будут способствовать необходимому ослаблению напряжения", - заявил Вадепфуль.
На вопрос, удастся ли достичь договоренности по ограничениям до саммита ЕС-Китай, Ван ответил: "Это не вопрос между Китаем и Европой... контроль за товарами двойного назначения - это стандартная практика. И Китай, и Германия имеют на это право".
Он также добавил, что Министерство коммерции Китая уже внедрило ускоренную процедуру, которая позволяет быстро обрабатывать обычные заявки на экспорт.
В начале апреля администрация Дональда Трампа ввела импортные пошлины на продукцию из большинства стран, которые имеют торговые связи с Соединенными Штатами. Размер пошлин зависел от категории товара и составлял от 10% до 49%.
Однако уже 9 апреля президент временно остановил действие новых пошлин на три месяца, чтобы провести отдельные переговоры с каждой страной и заключить двусторонние торговые договоренности.
Наибольшее обострение произошло в отношениях между США и Китаем: обе стороны отвечали повышением пошлин друг на друга, что привело к пиковым ставкам в 145% со стороны США и 125% со стороны Китая.
В рамках переговоров Пекин отменил часть ограничений на экспорт редкоземельных металлов, а также согласился поставлять в США редкоземельные минералы и магниты.
По данным Геологической службы США, на Китай приходится почти 70% мировой добычи редкоземельных элементов. Его контроль над рядом нишевых сырьевых товаров уже давно рассматривается как потенциальное геополитическое оружие, учитывая зависимость Соединенных Штатов от китайских поставок.
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