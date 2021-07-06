Китай створить космічний флот для захисту Землі від астероїдів

Раніше в NASA представили проект HAMMER (Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response). Проект повинен змінити орбіту небезпечних астероїдів можна без ядерної зброї, проте з безліччю ракет, кінетична енергія яких змінить траєкторію руху астероїдів. А ось ядерний підрив астероїда тільки погіршить становище землян.

Виходячи з цього, в Китаї стверджують, що проект без'ядерної корекції орбіти астероїдів може бути завершений протягом найближчих десять років.

В рамках проекту будуть створені 23 ракети з космічними кораблями-камікадзе і будуть об'єднані у флот. Він зможе змінити орбіту астероїда до безпечної через три роки після старту і йому буде потрібно в два рази менше ударної маси, ніж американцям.

Серією поштовхів ударні супутники змінять орбіту астероїда і відведуть його від зіткнення з Землею.