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Китай створить космічний флот для захисту Землі від астероїдів

Автор: РБК-Україна

Китай прийняв рішення створити космічний флот для ліквідації астероїдної загрози Землі. На базі китайських ракет-носіїв "Чанчжен-5" створять десятки без'ядерних ударних засобів зміни орбіт астероїдів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на South China Morning Post.

Раніше в NASA представили проект HAMMER (Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response). Проект повинен змінити орбіту небезпечних астероїдів можна без ядерної зброї, проте з безліччю ракет, кінетична енергія яких змінить траєкторію руху астероїдів. А ось ядерний підрив астероїда тільки погіршить становище землян.

Виходячи з цього, в Китаї стверджують, що проект без'ядерної корекції орбіти астероїдів може бути завершений протягом найближчих десять років.

В рамках проекту будуть створені 23 ракети з космічними кораблями-камікадзе і будуть об'єднані у флот. Він зможе змінити орбіту астероїда до безпечної через три роки після старту і йому буде потрібно в два рази менше ударної маси, ніж американцям.

Серією поштовхів ударні супутники змінять орбіту астероїда і відведуть його від зіткнення з Землею.

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