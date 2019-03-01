Китай і РФ в ООН ветували проект резолюції по Венесуелі

Росія і Китай наклали вето на резолюцію США

Российская Федерация и Китай в СБ ООН ветировали проект резолюции США по Венесуэле. Об это сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщается, за американский проект резолюции отдали девять голосов. Три страны проголосовали против, три – воздержались.

В документе, который предложили США, содержался призыв к проведению свободных и честных президентских выборов в Венесуэле.

В преддверии голосования в Совете Безопасности в четверг посол Франции в ООН Франсуа Делаттре в поддержку резолюции, составленной США, заявил, что она "не представляет собой ни правовой основы для применения силы, ни попытки подорвать суверенитет Венесуэлы".

Отмечается также, что инициированная Россией резолюция также провалилась на голосовании в Совбезе ООН.

Ранее Соединенные Штаты и десятки других стран признали Гуайдо законным президентом Венесуэлы, но Мадуро по-прежнему контролирует военные, государственные учреждения.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки в среду, 27 февраля, внесли на рассмотрение Совета безопасности ООН свой проект резолюции по Венесуэле с призывом к "свободным, справедливым и заслуживающим доверия выборам" в стране.