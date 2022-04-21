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Китай поширює дезінформацію про війну в Україні, - заступник держсекретаря США

Прапор США (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Заступник держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Китай інформаційно підтримує російську агресію в Україні. Зокрема, КНР поширює дезінформацію про війну в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

Шерман в рамках зустрічі із заступником генерального секретаря НАТО Мірчею Джоане і постійними представниками НАТО в Брюсселі висловила стурбованість США з приводу підтримки КНР російської агресії. За словами Шерман, ця підтримка проявляється в поширенні Китаєм дезінформації про НАТО і війну Росії в Україні.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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