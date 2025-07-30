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Китай продолжит торговлю с РФ под угрозой тарифов Трампа? Что говорит Подоляк

Среда 30 июля 2025 18:49
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Китай продолжит торговлю с РФ под угрозой тарифов Трампа? Что говорит Подоляк Фото: Михаил Подоляк, советник руководителя ОП (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Дмитрий Олейник

Угроза вторичных тарифов против России от США фактически поставила Китай перед выбором - глобальные рынки или продолжение торговли с Москвой.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По словам Подоляка, после заключения торговой сделки США и Евросоюз вернулись к максимально взаимополезным отношениям. И это важно для Вашингтона, поскольку впереди - переговоры о перераспределении глобальных влияний между США с одной стороны и Китаем с другой.

Он отметил, что на этом фоне возникает вопрос - готов ли Китай разменять договоренности с США и Европой на бессмысленную поддержку российского диктатора Владимира Путина.

"Ты теряешь глобальные рынки, ты заходишь в конфликтную крупную торговую там или даже экономическую войну… Ну то есть ты хочешь защитить субъекта, который ломает правила ценой потери триллионного рынка. Я считаю, что Китай гораздо умнее", - добавил советник руководителя ОП.

Также он обратил внимание, что экономика Китая сейчас "чувствует себя не слишком хорошо" в отличии от того, что было пять лет назад. Поэтому нельзя сказать, что КНР сегодня экономически доминирует.

Подоляк уточнил, что публичные заявления Китая о том, что он "не позволит России проиграть" и "это для нас стратегическое окно возможностей" - это элемент переговорной позиции.

По его мнению, Китай таким образом говорит: учитывайте наши интересы, мы хотим определенных гарантий, мы стремимся к доминированию среди глобальных игроков и хотим, чтобы архитектура мира выглядела немного иначе.

Заявление Бессента

Напомним, ранее министр финансов США Скотт Бессент рассказал, что предупредил Китай о возможных 100% тарифах из-за того, что Россия не захотела завершать войну против Украины.

По словам Бессента, Пекин в ответ пообещал и дальше руководствоваться внутренней политикой в вопросах энергетики.

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