Китай продаст РФ оборудование для дронов, бьющих вглубь Украины, - The Insider

Корреспондент The Insider в Украине изучил mesh-модем Xingkai Tech, обнаруженный в беспилотнике "Гербера".

Выдавая себя за российского военного поставщика, расследователь получил доказательства, что этот китайский производитель готов осознанно продавать модемы завода в Алабуге – в так называемой экономической зоне страны-агрессорки.

Издание отмечает, что мес-сети – наиболее практичная технология для управления российскими БПЛА большой дальности над Украиной. С помощью этой системы российские беспилотники могут руководствоваться вручную и получать команды во время полета, используя прорехи в украинской ПВО.

По оценкам The Insider, Xingkai Tech занимает около половины рынка мощных mesh-модемов для Гербер и Гераней, поэтому поставки компании крайне важны для российских производителей военной техники.

Стоимость меш-модемов

Когда журналисты попросили рассчитать стоимость поставки 500 устройств в Алабугу, производитель выставил счет на 19,5 млн юаней. Это примерно 2,87 млн долларов .

Несмотря на то, что потенциальные покупатели прямо сообщили о военном назначении оборудования, китайская компания продолжила обсуждать сделку. Для оплаты предложили использовать счета в DBS Bank, Ping An Bank и China Merchants Bank.

По оценке The Insider, Shenzhen Xingkai Technology обеспечивает около половины рынка мощных mesh-модемов, предназначенных для российских беспилотников типа Герань и Гербера.

Как mesh-модемы помогают русским дронам

Mesh-сеть – это система связи, в которой устройства могут передавать данные друг другу через промежуточные узлы. Благодаря этому беспилотники способны выполнять роль ретрансляторов сигнала и поддерживать связь с аппаратами, находящимися вне прямого контакта с оператором.

Такие модемы обеспечивают передачу команд между дронами, в частности во время полетов в глубь украинской территории. Это позволяет поддерживать связь между беспилотниками на расстоянии, когда прямой канал связи с оператором недоступен.

По данным расследования, китайские компоненты являются важной частью систем связи, которые используются в российских ударных беспилотниках.