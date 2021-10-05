Китай призупиняє дослідження на Марсі: що сталося

Як пояснюють фахівці, таке "вимкнення" належить до явища, коли Марс і Земля рухаються по обидва боки від Сонця, і стають у так зване "сонячне з'єднання Червоної планети".

Зокрема, у цей період сонячне електромагнітне випромінювання посилюється, що порушує зв'язок між зондами і Землею.

Зазначено, що цей період має закінчитися в середині жовтня, після чого два зонди відновлять зв'язок із Землею і продовжать наукові дослідження на Марсі.

Відомо, що китайська місія Tianwen-1, що складається з орбітального апарату, посадкового модуля і всюдихода стартувала 23 липня 2020 року.

Після чого Марсохід Zhurong спустився зі своєї посадкової платформи на марсіанську поверхню 22 травня.