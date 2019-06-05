Китай застерігає громадян від поїздок та навчання у США

Китай попереджає своїх громадян про ризики поїздок до Сполучених Штатів на тлі торговельної війни між країнами. Про це йдеться у заяві випущеній у вівторок, 4 червня, Міністерством туризму і культури КНР, передає РБК-Україна з посиланням на dpa.

У попередженні, зокрема, йдеться про підвищення рівня злочинності у США - нібито велику кількість стрілянини та пограбувань.

Подібну заяву випустило також Міністерство закордонних справ країни, повідомивши, своєю чергою, про ускладнення процедури в’їзду китайських громадян до Сполучених Штатів, зокрема повідомляється про почастішання додаткових інтерв'ю на кордоні.

Китайців, які планують поїздку до США, уряд закликає підвищувати обізнаність із власної безпеки та заздалегідь дбати про безпечність подорожі.

Крім того, 3 червня китайське Міносвіти попередило громадян про ризики під час навчання в американських університетах та зокрема одержанні американських віз.

Нагадаємо, у Китаї з 1 червня почали діяти нові мита на американські товари загальною вартістю в 60 млрд доларів. Нові тарифи стосуються понад 2,5 тис. американських товарів на які мита підвищені на 20 або 25 відсотків.