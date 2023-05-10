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Китай должен дать России понять, что она находится в "тупике", - МИД Франции

Фото: Кэтрин Колонна, глава Министерства иностранных дел Франции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Китай должен использовать свои отношения с Российской Федерацией, чтобы повлиять на нее и заставить вернуться к миру.

Об этом заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardians.

"Необходимо, чтобы Китай использовал свои отношения с Россией, чтобы Россия лучше поняла, что она находится в тупике, и чтобы она опомнилась", - заявила министр.

Отмечается, что призыв прозвучал после того, как президент Франции Эммануэль Макрон посетил в прошлом месяце Китай. После этого он заявил, что Европа не должна быть "последователем" ни Вашингтона, ни Пекина, а также не должна быть втянута в эскалацию в отношении Тайваня.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в начале апреля президент Франции Эммануэль Макрон посетил Китай и провел переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. В ходе встречи президенты договорились начать упорную работу над достижением мира между Россией и Украиной.

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