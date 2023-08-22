Китай снабжал РФ техникой, которой строили укрепления на оккупированных территориях

Общий объем торговли КНР и РФ за первые семь месяцев 2023 года вырос на 36% – до 134 млрд долларов. Среди поставляемых товаров есть и такие, которые могут использоваться для военных целей, например, микрочипы и экскаваторы для рытья траншей.

Отмечается, что рост поставок землеройной техники в РФ начался год назад. За первые 7 месяцев года Китай продал России почти вдвое больше фронтальных погрузчиков и более чем втрое больше экскаваторов, чем за тот же период в прошлом году.

Старший научный сотрудник Атлантического совета Джозефа Уэбстера говорит, что это свидетельствует об использовании их Россией в войне против Украины.

"Китайские компании сделали возможным строительство российских укреплений в Украине. Это не совпадение, именно год назад российские войска действительно начали окапываться, когда они начали отступать", - заявил он.

Военное сотрудничество РФ и Китая

Китай официально придерживается позиции нейтралитета и заявляет, что не снабжает РФ товарами военного назначения. Однако за последние 12 месяцев экспорт товаров, которые потенциально могут использоваться на войне, вырос более чем в три раза.

На днях The Telegraph опубликовал материал, где утверждалось, что за время полномасштабного вторжения Китай передал РФ 1000 беспилотников, шесть вертолетов, оптические прицелы, продукцию из титановых сплавов для производства оружия, а также запчасти для самолетов, в том числе, и военных.

Представитель МИД Китая Ван Вэньбин в ответ заявил, что Китай "последовательно продвигает мирные переговоры и будет продолжать играть конструктивную роль в ослаблении напряженности" и не поставляет товары военного назначения.

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