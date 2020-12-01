Китай посадив космічний зонд на Місяць

Китай заявив про успішну посадку космічного зонду Chang'e-5 на поверхню Місяця. Тепер китайська робототехніка почне збирати місячний грунт, щоб доставити його на Землю.

Про це повідомляє агентство BBC News.

Очікується, що найближчі декілька днів китайський зонд буде досліджувати навколишню територію та збирати зразки місячного пилу і гірських порід. Для виконання цього завдання зонд обладнаний спеціальними приладами, зокрема, камерою, спектрометром, совком та дрилем.

Мета китайської місії - зібрати та доставити на Землю близько 2 кілограми космічного пилу або гірських порід. Спочатку зонд доставить зразки на орбітальний апарат, а вже звідти вони відправляться на Землю.

Китай може стати третьою країною після СРСР та США, якій вдасться здійснити подібну місію. Востаннє місячний грунт доставляли на Землю 44 роки тому в рамках радянської місії "Луна 24", яка зібрала близько 200 грамів зразків.

Нагадаємо, Китай запустив ракету-носій з космічним апаратом Chang'e-5 минулого тижня. Запуск відбувся 24 листопада.

Як писало РБК-Україна, американське космічне агенство NASA висловило сподівання, що Китай поділиться зі світом зразками, які отримає з Місяця.