Китай на півроку відправив у космос трьох астронавтів

Космічний корабель "Шеньчжоу-13" вивела в космос ракета Long March 2F, що стартувала з Центру запуску супутників Цзюцюань в пустелі Гобі.

Через шість з половиною годин після старту корабель повинен стикуватися з новою китайською орбітальною станцією "Тяньгун" ("Небесний палац"). Астронавти будуть перебувати на ній протягом 183 днів, і це буде найдовша космічна місія Китаю.

До складу екіпажу входять Чжай Чжиґан, Ван Япін і Е Гуанфу, які будуть тестувати роботу станції, здійснюючи виходи у відкритий космос. Попередня пілотована місія КНР з трьома астронавтами була завершена у вересні, вона тривала три місяці.

До кінця наступного року заплановано ще шість запусків - дві пілотовані і дві вантажні місії, а також двох лабораторних модулів.