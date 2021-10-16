RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Китай на півроку відправив у космос трьох астронавтів

Автор: Анна Полисученко

Китай на півроку відправив у космос трьох астронавтів. Передбачається, що це буде найдовша космічна місія в історії країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Космічний корабель "Шеньчжоу-13" вивела в космос ракета Long March 2F, що стартувала з Центру запуску супутників Цзюцюань в пустелі Гобі.

Через шість з половиною годин після старту корабель повинен стикуватися з новою китайською орбітальною станцією "Тяньгун" ("Небесний палац"). Астронавти будуть перебувати на ній протягом 183 днів, і це буде найдовша космічна місія Китаю.

До складу екіпажу входять Чжай Чжиґан, Ван Япін і Е Гуанфу, які будуть тестувати роботу станції, здійснюючи виходи у відкритий космос. Попередня пілотована місія КНР з трьома астронавтами була завершена у вересні, вона тривала три місяці.

До кінця наступного року заплановано ще шість запусків - дві пілотовані і дві вантажні місії, а також двох лабораторних модулів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай