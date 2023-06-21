Китай не поддерживает Россию и держит Путина под контролем, - представитель ЕС

Китай не поддерживает Россию в войне против Украины. В то же время Пекин держит российского диктатора Владимира Путина под контролем.

Об этом заявил спикер Европейского союза по вопросам внешней и политики безопасности Питер Стано, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий "Украинскому Радио".

Стано убежден в том, что Китай играет свою роль в развязанной Россией полномасштабной войне против Украины. Европейский союз, со своей стороны, продолжает давить на Пекин, чтобы последний отвечал своим заявлениям по защите современного мира и мирового порядка.

По словам представителя ЕС, как партнер Китай очень непрозрачен, как, например Соединенные Штаты Америки.

"Ведь, когда вы имеете дело с американцами, вы понимаете, кто они такие, как ведут себя. Вы понимаете их идеи и повестку дня, которой они придерживаются. И также сейчас мы уже знаем, что такое иметь дело с россиянами. Потому что раньше немногие страны ЕС действительно понимали, кто такой Путин и что такое Россия. К сожалению, тогда большинство к нам не прислушивалось", - добавил Стано.

Стано отметил, что Европейский союз не понимает, что на самом деле задумал Китай и может только предполагать.

"Но факт остается фактом - Китай, скорее всего, не поддерживает Россию в военном плане. Похоже, что Китай каким-то образом держит Путина под контролем, не давая ему поднять градус жестокости или совершить еще больше ужасов, если у него для этого есть потенциал и возможности. Однако, это лишь предположение. Мы склоняемся к мысли, что, да, Китай играет свою роль", - пояснил спикер ЕС.

Чем дольше будет затягиваться война, отметил Стано, тем больше российский диктатор будет показывать истинное лицо агрессии и тем больше Китай будет давить на него.

Позиция Китая относительно войны в Украине

Китай не поддержал Украину в войне против России, как это сделали, например, страны Запада. Пекин придерживается нейтральной позиции и выступает против давления на страну-оккупанта с помощью санкций.

Также недавно Китай заявил о намерении выступить миротворцем в войне и обнародовал так называемый "мирный план", состоящий из 12 пунктов. Пекин призвал к прекращению огня и мирным переговорам, но не говорил о выводе российских войск из Украины.