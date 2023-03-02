Китай не поддержит Россию – он на стороне победителей

Ровно через год после широкомасштабного российского вторжения МИД Китая представил свой план мирного урегулирования военного конфликта. Прервав длительное молчание, Пекин заговорил про Украину в контексте территориальной целостности.

Подписание "временного" мирного соглашения – опасная идея

С одной стороны, этот сигнал является во многом позитивным. Китай не отрицает сам факт неприкосновенности территории украинского государства. То есть недопустимость военных посягательств, в том числе со стороны россии. Наконец-то такой глобальный игрок, страна с огромными ресурсами, нарушил свой нейтралитет. Впервые заговорил о войне в контексте Украины как сильного государства.

С другой стороны, разговоры про уважение к суверенитету разных стран – увы, общее место Пекина, он традиционно любит порассуждать на подобные темы. Конечно, это black-and-white, потому что россияне не уважают суверенитет Украины еще с 2014 года. Тут нужно посмотреть глубже, что же стоит за риторикой Поднебесной.

И мы увидим, что основная идея китайской дипломатии заключается в том, чтобы просто обрести мир. Для Китая, стабильность важнее всего. Давайте просто подпишем мирное соглашение. Это опасная идея, если честно. Я не исключаю, что мотивация Китая лежит в плоскости искреннего желания закончить кровопролитие. Правда в том, что подписание мирного договора россией никогда не принесет мира в Украину. Оно может лишь отсрочить войну – буквально на год, два, три - но не навсегда..

Любой исход войны для Китая – это win-win

Сейчас россия выглядит как лузер. Китай это отлично понимает, как и весь мир. Стоит отметить, что Пекин очень не любит лузеров. Поэтому по большому счету китайцы просто выжидают - какая из сторон окажется сильнее в этой схватке.

Проблема в том, что договоренности о партнерстве с Россией у Китая всё-таки есть. Китайцы не могут полностью отвернуться от россиян. Пекин всегда играет только за себя. Он не готов потерять торговые связи ни с одной из стран, ослабив свои позиции на мировом рынке.

Более того, Китай устроит, в общем-то, любой исход конфликта. Эта война – win-win для Пекина. Выиграет россия – международный авторитаризм усилится, и китайцы пойдут штурмовать Тайвань. Если выиграет Украина, то для Китая это в общем-то тоже неплохо. Вместо того, чтобы брать Тайвань, китайцы сосредоточатся на тех частях россии, к которым давно присматриваются. На востоке рф много малозаселенных территорий, полно натуральных ресурсов. Проиграв Украине, россияне лишатся аргументов в будущем противостоянии с Китаем. россия – вассал? С точки зрения Пекина звучит очень неплохо.

Что будет, если Китай встанет на сторону россии?

Действительно, американская разведка утверждает, что Пекин всерьез размышляет об оружии для рф. Если Китай начнет открыто поддерживать россию, ставки взлетят до небес. Риск глобального конфликта увеличится, серьезно увеличится. Это начало третьей мировой.

Без сомнения, Китай был уверен, что помощь Америки и союзников будет менее значительной. Аналогичная уверенность была и у россии. Именно она стала одной из причин того, что путин вошел в Украину. Когда Президент Байден приехал в Киев, он ясно продемонстрировал, что безопасность и территориальный суверенитет Украины является одним из стратегических приоритетов США. Мы не отдадим ее на растерзание. Это был важный и недвусмысленный сигнал для Пекина: “даже не думай, даже не смей, потому что будет третья мировая”.

В контексте китайского вопроса сенатор Линдси Грэм недавно сказал очень точную фразу: “поддерживать россию – то же самое, что покупать билет на Титаник”. Очевидно, что сегодня открытая помощь рф равнозначна безумию.

Китай не может не знать, что на противодействие россии в Украине США тратит лишь 3% своего военного бюджета. Ни одного американского солдата и безусловный успех украинцев на поле боя. Превзойти поддержку, которую свободный мир оказывает Украине, будет тяжело и непомерно дорого, не говоря уже о рисках серьезной эскалации. А что касается мирных договоренностей, то только Украина будет решать, когда и на какие компромиссы ей идти, какие соглашения подписывать, чтобы закончить войну, которую она не начала.