Китай здійснив пуск плануючого гіперзвукового літального апарату

ГЛА, який в ході випробувань пролетів через низькоорбітальний простір, не зміг досягти заданої мети, пройшовши в декількох десятках кілометрів від неї.

"Ми поняття не маємо, як вони зробили це", - наводить газета висловлювання одного з представників розвідувальної спільноти США.

Згідно з відомостями джерел Financial Times, в теорії дана ракета може літати через Південний полюс, що буде представляти велику загрозу американській системі ПРО, зосередженої на відбиванні можливих атак з Північного полярного напрямку.

Пентагон не став коментувати повідомлення про випробування Китаєм гіперзвукової зброї, але висловив побоювання щодо військової активності КНР.

"Ми ясно висловили свою стурбованість військовими можливостями Китаю, які лише сприяють зростанню напруженості в регіоні та за його межами. Це причина, по якій ми вважаємо, що Китай є для нас визначальним викликом",- заявив прес-секретар американського військового відомства Джон Кірбі.

Своєю чергою представник посольства КНР в США Лю Пен'юй вказав, що військова політика Пекіна "носить оборонний характер за своєю сутністю".