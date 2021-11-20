Китай оштрафував технологічних гігантів за порушення антимонопольних законів

Регулятор ринку Китаю заявив, що накладає штрафи на великі компанії, включаючи Alibaba, Baidu і JD.com. Технологічні гіганти оштрафовані за те, що вони не заявили владі про 43 угоди, укладені ще з 2012 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Компанії, що брали участь у цих угодах, будуть оштрафовані на 500 тисяч юанів (78 тисяч доларів), що є максимальною величиною відповідно до китайського антимонопольного закону 2008 року.

Як наголошується в публікації, Китай посилює контроль над інтернет-платформами, змінюючи діючий принцип невтручання і посилаючись на ризик зловживання ринковою владою для придушення конкуренції, неправомірного використання даних споживачів і порушення прав споживачів.

Найранішою з перерахованих угод була угода 2012 року за участю Baidu, а найостаннішою - угода 2021 року між Baidu і китайським автовиробником Zhejiang Geely Holdings про створення компанії з виробництва автомобілів на новій енергії.

Інші угоди, згадані державною адміністрацією з нагляду за ринком, включають придбання Alibaba в 2014 році китайської компанії AutoNavi, що займається цифровою картографією і навігацією, і придбання в 2018 році 44% акцій Ele.me з метою стати найбільшим акціонером служби доставки їжі.

У грудні минулого року китайський регулятор оштрафував Alibaba, china Literature, підтримувану Tencent, і Shenzhen hive Box на 500 тис.юанів за те, що вони не повідомили належним чином про угоди для антимонопольних перевірок, і це було вперше.