Китай схвалив свій перший препарат від коронавірусу на основі антитіл

Державне управління з контролю за фармацевтичною продукцією Китаю схвалило перший в країні комбінований терапевтичний препарат від коронавірусу. Ліки були виготовлені на основі нейтралізуючих антитіл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За даними клінічних випробувань, комбінована терапія може знизити ризик госпіталізації та смерті у пацієнтів із групи високого ризику приблизно на 80%.

Зазначено, що моноклональні антитіла - це тип білка, який прикріплюється до шипового білка коронавірусу, зменшуючи його здатність проникати у клітини організму.

Так, лікування включає комбінацію двох препаратів, що вводяться за допомогою ін'єкцій, і може використовуватися для лікування певних випадків, які можуть прогресувати за ступенем тяжкості.

За інформацією видання, ліки спільно розробили Університет Цинхуа, Третій народний шпиталь Шеньчженя та компанія Brii Biosciences.

Як зазначають місцеві ЗМІ, минулого місяця лікування цим препаратом застосовувалося до пацієнтів, інфікованих коронавірусом під час місцевих спалахів.