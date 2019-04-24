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Китай в обхід заборони використовує американські супутники, - WSJ

Новини » Політика    24.04.2019 - 03:59
Китай в обхід заборони використовує американські супутники, - WSJ
Фото: прапор Китаю (commons.wikimedia.org)

Китай зміг придбати 9 супутників за допомогою офшорної схеми

Китай отримав кілька американських космічних супутників цивільного призначення в обхід заборони і застосовував їх для забезпечення зв'язку солдатів Народно-визвольної армії, поширеннч державних повідомлень і посилення поліції. Про це свідчать джерела та корпоративні звіти, передає РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією видання, домогтися отримання дев'яти супутників Китай зміг за допомогою мережі офшорів і власників супутників.

Серед причетних до згаданої схеми видання називає компанію Boeing і інвестфонд Carlyle Group.

Причому чиновники і представники галузі, яких опитало видання, заявили, що Китай використовує американські супутники вже багато років.

Сполучною ланкою між Китаєм і американськими супутниками журналісти називають гонконгську компанію Asia Satellite Telecommunications Co. (AsiaSat) - влада Китаю через корпорації Citic та інвестфонд Carlyle Group разом володіють 75% цієї компаніїэю.

Зазначимо, американським компаніям заборонено продавати Китаю супутники, однак, так як Вашингтон вважає Гонконг незалежним від Пекіна, AsiaSat може купувати космічні апарати - таким чином гонконгська фірма, що надає послуги зв'язку, отримала групу з дев'яти супутників на орбіті, створених Boeing, SSL і Maxar Technologies.

Нагадаємо, 12 квітня ракета Falcon Heavy компанії SpaceX Ілона Маска стартувала з космодрому в штаті Флорида і успішно вивела на орбіту саудівський супутник Arabsat-6A.

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