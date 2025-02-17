Китай, Германия, Британия. Как использование сооружений двойного назначения в качестве укрытия приносит дивиденды

В Украине продолжают активно внедрять практику использования в качестве укрытия сооружений двойного назначения. В будущем, когда укрытия будут не нужны, в них могут быть спортзалы, складские решения или даже подземные музеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга Народа" Елены Шуляк.

Она пояснила, что с ноября 2022 года в Украине начал действовать Закон 2486-IX - "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения требований гражданской защиты при планировании и застройке территорий".

Он предусматривает ужесточенные требования к гражданской защите и обязательное наличие укрытий, сооружений двойного назначения и других инженерно-технических мероприятий. Причем такая практика не является чем-то уникальным - многие страны именно таким образом обеспечивают защиту населения от потенциальных угроз.

"Эта практика - типичная для многих стран, то есть не является сугубо украинским ноу-хау. В очень многих странах так устроена система гражданской защиты и сооружения двойного назначения - привычная норма. Такие сооружения используют как паркинги, складские помещения, или даже устраивают там подземные рынки, бары, рестораны, торговые центры и, как ни странно, музеи. При необходимости эти помещения могут легко выполнить свою первоочередную функцию", - отметила Шуляк.

Она привела ряд примеров. Так, в Израиле помещения и сооружения двойного назначения есть и многоквартирных жилых домах, и общественных зданиях. В жилых их используют как хозяйственные помещения, для хранения велосипедов, детских колясок, кладовых. Также там могут быть студии для репетиций и звукозаписи, спортзалы, танцевальные студии, бары, места для молитвы и т.д. Логика в том, чтобы при необходимости туда можно было быстро добраться.

"В офисных помещениях их используют как комнаты для переговоров. В бизнес-центрах - как коворкинги. Или также размещают там рестораны, места для отдыха и тому подобное. В общем, возможность использовать укрытие для более чем одной цели часто делает многоцелевое укрытие привлекательным для владельца, поскольку это позволяет им вернуть инвестиции в его обустройство в доме или здании. При необходимости помещение двойного назначения может быть использовано по назначению", - пояснила председатель комитета градостроительства.

В пример она привела также опыт Стокгольма, где бомбоубежище Клара - одно из главных гражданских бомбоубежищ города, расположенное в его центре. Оно было построено во время холодной войны и до сих пор классифицируется как укрытие. В мирное время является паркингом на 296 паркомест, преимущественно для долгосрочной парковки.

Интересен также опыт Финляндии. В целом 85% помещений укрытий там управляются частными лицами, поэтому они используют их с практическими целями - как спортивные или торговые центры, гаражи, складские помещения и тому подобное.

"Не менее важно, что европейские страны также переоборудуют заброшенные еще со времен Второй мировой войны укрытия. Там размещают музеи, места для открытия новых баров, клубов и магазинов. Например, интересен опыт Германии. Ее проект Bunker Wohnen - пример того, как заброшенное укрытие может стать даже жилым домом. Его квартиры используют верхний этаж бункера вместе с дополнительным уровнем, построенным на крыше, как жилую площадь, а нижний уровень используется обычно как гараж для парковки", - рассказала Шуляк.

По ее словам, пример Bunker Wohnen демонстрирует, насколько разнообразно можно работать с бывшими бомбоубежищами. И даже если базовые конструкции сложно изменить, добавление нескольких этажей может обеспечить возможность здания иметь новые активные функции, а не быть только паркингом.

Шуляк также привела пример Великобритании, которая использовала лондонский заброшенный бункер в Лондоне возле станции метро Clapham North для сельскохозяйственного стартапа Zero Carbon Food. Во время Второй мировой войны это место было убежищем для 8000 лондонцев. А теперь его превратили в подземную ферму, где компания на площади в примерно 1 гектар выращивает различные овощи и микрозелень, используя методы гидропонного земледелия.

Кроме этого, примечателен опыт Китая. В Шанхае работает The Shelter - одно из самых популярных мест шанхайской музыкальной сцены. Заведение заняло одно из тысяч бывших бомбоубежищ. Владельцы проекта используют интерьер хранилища почти без изменений, выставляя это изюминкой заведения. При этом, для них вести бизнес в бывшем бункере означает не только предлагать место с уникальной атмосферой. Есть и практическая составляющая - стабильная низкая температура помещения позволяет хранить напитки и еду без больших счетов за электроэнергию.

"В общем, в Шанхае под старыми и новыми коммерческими зданиями находятся тысячи укрытий. Сейчас там размещены овощные рынки, бары, клубы и магазины. То есть, повторюсь, эта практика - достаточно распространенная в мире. Поэтому мы можем заимствовать ее и иметь с одной стороны безопасные места на случай военных действий, с другой - эти места могут быть потенциально рентабельными точками для бизнеса", - резюмировала Елена Шуляк.

Напомним, 1 февраля в Украине вступил в силу №4200-IX, согласно которому начали штрафовать за недопуск граждан к укрытиям. В случае необеспечения доступа к укрытиям - штраф от 1700 до 3400 грн. За нарушение правил содержания укрытий, что делает их непригодными, - от 2550 до 5100 грн.

За повторное нарушение в течение года - от 5100 до 8500 грн. А в случае, если все это привело к гибели людей или другим тяжелым последствиям, предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.