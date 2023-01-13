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Китай столкнулся с рекордным дефицитом торговли с РФ: что произошло

Фото: дефицит торговли Китая с РФ достиг рекордного уровня (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Дефицит торгового баланса Китая с Россией в 2022 году достиг рекордного уровня, поскольку мировые цены на энергоносители резко выросли после начала войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным Главного таможенного управления Китая, которые приводит Bloomberg, в 2022 году вторая по величине экономика мира имела торговый дефицит с РФ в объеме 38 млрд долларов. Китай закупил у России товаров на 114,1 млрд долларов, что на 44% больше, чем годом ранее. Экспорт в Россию вырос примерно на 13% - до 76,1 млрд долларов. Это привело к торговому дисбалансу более чем в три раза по сравнению с предыдущим годом. Для сравнения: общий объем импорта Китая со всего мира за год вырос всего на 1,1%.

Как отмечает агентство, Китай стал одним из немногих крупных покупателей, наряду с Индией и Турцией, сырой российской нефти после того, как G7 и европейские страны ввели санкции, призванные наказать РФ за вторжение в Украину. Общий объем импорта сырой нефти в Китае в прошлом году подскочил на 41,4% по сравнению с 2021 годом в стоимостном выражении, хотя объем сократился на 0,9%. Именно такие скачки мировых цен на энергоносители и сказались на торговом балансе Китая.

"Поскольку Китай не присоединился к США и их союзникам по ограничению цен на российскую нефть, Пекин получил большие скидки на нефть из России. Ожидается, что в текущем году спрос на энергию вырастет, поскольку экономика начнет восстанавливаться после отказа Пекина от Covid Zero", - пишет Bloomberg.

Однако Китаю удалось избежать стремительного роста цен, наблюдаемого в Европе и США. Отчасти это связано с тем, что он увеличил внутреннюю добычу угля, а правительство фактически вмешалось, чтобы сохранить цены стабильными. В то же время, потребительская инфляция в Китае выросла на 2% в 2022 году, а цены на воду, электроэнергию и топливо выросли на 2,9%.

Угроза импортируемой инфляции, по мнению Комиссии по национальному развитию и реформам Китая, сохранится в 2023 году, учитывая продолжающуюся вероятность волатильности международных цен на сырьевые товары. Тем не менее, Китай "уверен и способен" держать инфляцию под контролем.

На днях РБК-Украина сообщало, что Китай снимает неофициальный запрет на импорт угля из Австралии - им планируют заменить менее качественное сырье из России, Индонезии и Монголии.

Напомним, что после 3 лет жесткого карантина в связи с эпидемией COVID-19 Китай полностью снял все ограничения, открыв свои границы для путешественников.

Добавим, что Россия пытается добиться экономической стабильности за счет китайских юаней.

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Китай