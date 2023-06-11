Китай наращивает добычу нефти, чтобы снизить зависимость от импорта, - Bloomberg

Китай наращивает добычу нефти и активно инвестирует в глубоководное бурение, чтобы снизить свою зависимость от импорта энергоресурсов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Стремление к глубоководному бурению связано с тем, что рост потребления нефти Китаем увеличивает зависимость страны от импортных энергоносителей. Крупнейший в мире импортер нефти получает более 70% своих поставок из-за рубежа по сравнению с менее чем 10% на рубеже тысячелетий.

China National Offshore Oil Corp, одна из трех крупнейших государственных нефтяных компаний в Китае, активно тратит средства на разработку технологий для глубоководного бурения.

Китайская нефтяная компания превратила Бохайский залив между Китаем и Корейским полуостровом в крупнейшее нефтяное месторождение страны, также государственные компании расширяют Люхуа и другие месторождения в восточной части Южно-Китайского моря. В прошлом году на морские скважины приходилось 60% добычи нефти в Китае.

Американские аналитики отмечают, что крупные нефтяные компании, такие как Chevron и Shell, по-прежнему являются самыми передовыми игроками в этом секторе, обладая технологическими возможностями для бурения в более суровых и глубоких морских условиях, но китайские компании стремительно сокращают этот разрыв.

Китай увеличивает импорт энергоносителей

Китай пытается увеличить и максимально диверсифицировать пути импорта энергоносителей. Так, сейчас активно обсуждается вопрос строительства газопровода из России через северные территории Казахстана в Китай.

Также, стремясь увеличить продажи природного газа в Китай, Россия ведет переговоры с Пекином о строительстве второго газопровода "Сила Сибири-2" с годовой мощностью 50 млрд кубометров, что примерно соответствует 55 млрд кубометров пропускной способности поврежденного подводного газопровода "Северный поток-1" в Германию.