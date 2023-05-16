Казахстан и Россия планируют построить газопровод в Китай

Казахстан и Россия определили маршрут будущего газопровода для поддержки поставок между двумя странами и в Китай.

Об этом заявил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Обсуждается вопрос строительства газопровода из России через северные территории Казахстана в Китай, предварительно определен маршрут, обсуждаются условия строительства этого газопровода", - сказал министр, не сообщив подробностей.

В случае реализации проекта трубопровод поможет России увеличить продажи своих энергоносителей и товаров в Азии, а также обеспечит Казахстану снабжение своих центральных, северных и восточных регионов.

Россия обсуждает возможный газовый союз с Казахстаном и Узбекистаном для поддержки поставок между тремя странами и другим покупателям энергии, включая Китай.

Экспорт российского трубопроводного газа в Европу, которая раньше была основным рынком сбыта нефти и газа из России, в прошлом году сократился почти вдвое после вторжения в Украину.

Чтобы компенсировать потерю европейского рынка, Москва налаживает тесные торговые и политические связи с Азией, которая стала основным покупателем российской нефти, основным источником доходов Кремля.

Стремясь увеличить продажи природного газа в Китай, Россия ведет переговоры с Пекином о строительстве второго газопровода "Сила Сибири-2" с годовой мощностью 50 млрд кубометров, что примерно соответствует 55 млрд кубометров пропускной способности поврежденного и бездействующего подводного газопровода "Северный поток-1" в Германию. Переговоры были бурными, и до сих пор нет согласия по цене на газ.

В прошлом году подконтрольный Кремлю "Газпром" также согласился поставлять китайскому государственному энергетическому гиганту CNPC 10 млрд кубометров газа в год с дальневосточного российского острова Сахалин.

В настоящее время Россия осуществляет поставки в Китай по единственному маршруту - трубопроводу "Сила Сибири", который, как ожидается, к 2025 году выйдет на полную годовую мощность в 38 млрд кубометров.