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Китай имеет доступ к данным пользователей TikTok, - спикер палаты представителей США

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США, Понедельник 27 марта 2023 06:21
Китай имеет доступ к данным пользователей TikTok, - спикер палаты представителей США Фото: Китай имеет доступ к данным пользователей TikTok (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Власти Китая имеют доступ к данным пользователей социальной сети TikTok, которые могут использоваться в целях шпионажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter спикера палаты представителей США Кевина Маккарти.

Генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу выступал перед комитетом палаты представителей. На вопрос о том, шпионило ли приложение за американцами по просьбе Пекина, Чу ответил: "Нет".

Спикер Палаты представителей отметил: "Очень волнует, что генеральный директор TikTok не может быть честным и признать то, что мы уже знаем – Китай имеет доступ к данным пользователей TikTok".

По его словам, Палата представителей США будет двигаться дальше с принятием законов по защите американцев от технологических щупалец Коммунистической партии Китая.

Ранее мы писали, что американские законодатели собирают подписи, чтобыпредоставить президенту США Джо Байдену полномочия запретить TikTok в США.

Напомним, правительство Франции запретило государственным служащим использовать TikTok и Netflix.

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