Министр иностранных дел Китая Ван И в пятницу резко раскритиковал внешнюю политику президента США Дональда Трампа, заявив, что возвращение к принципу "Америка прежде всего" может привести к возрождению "закона джунглей" в международных отношениях.

На пресс-конференции в Пекине Ван подчеркнул, что если каждая страна будет ставить свои интересы превыше всего, это подорвет международные нормы и вызовет хаос на мировой арене.

"В мире более 190 стран", - отметил китайский дипломат, добавив, что если все государства будут полагаться только на силу и эгоизм, первыми пострадают более слабые страны. Это, по его мнению, поставит под угрозу международный порядок.

Заявление было сделано на фоне политической ситуации, когда США под руководством Трампа активно меняют свою внешнюю политику. Пекин, напротив, стремится представить себя как стабильного партнера и защитника международных норм.

Ван И также резко прокомментировал действия Трампа по повышению пошлин на китайский импорт, подчеркнув, что ни одна страна не может одновременно подавлять Китай и поддерживать с ним хорошие отношения. По его словам, такой подход не способствует укреплению доверия между странами и лишь ухудшает двусторонние отношения.

"Великая страна должна придерживаться международных обязательств и не ставить эгоистические интересы выше принципов", - заявил Ван, добавив, что Китай решительно выступает против политики силы и гегемонии.

Его слова стали еще одним выражением обеспокоенности Пекина по поводу агрессивной внешней политики США, особенно на фоне смены глобальных альянсов и усиления напряженности на международной арене.

С момента вступления Трампа в должность, США значительно изменили свою стратегию, отходя от международных соглашений и ставя под сомнение традиционные альянсы. Китай же использует этот момент для продвижения своей позиции как надёжного и ответственного мирового лидера.