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В Китае заявили о намерении "установить мир на палестинских территориях"

Фото: представитель МИД Китая Ван Вэньбин (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Власти Китая планируют работать над "восстановлением мира" на палестинских территориях в рамках работы в Совете Безопасности ООН.

Об этом заявил представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отметили в китайском МИДе, страна хочет "повлиять на текущую кризисную ситуацию на Ближнем Востоке", учитывая свое председательство в СБ ООН.

"Китай сделает все возможное, чтобы поощрить Совет Безопасности выполнять свои обязанности, играть свою роль, строить консенсус и принимать ответственные и значимые меры как можно быстрее, чтобы облегчить текущий кризис и обеспечить безопасность гражданского населения с целью восстановления мира", - заявил Вэньбинь.

Операция Израиля в Секторе Газа

В начале октября боевики ХАМАС приступили к масштабному вторжению в Израиль. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков под названием "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

По данным СМИ, это произошло после того, как переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников зашли в тупик.

Спикер армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛа полностью окружили город Газа, при этом о прекращении огня речь не идет.

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