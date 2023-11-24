Китай хочет, чтобы Россия сама финансировала проект по газопроводу "Сила Сибири-2", - СМИ

Несмотря на заявленное ранее "безграничное" стратегическое партнерство между РФ и КНР, продление ветки газопровода будет происходить не так быстро, считают китайские аналитики и российские источники издания.

Эксперты, знакомые со спецификой вопроса, рассказали журналистам, что Пекин очень хорошо понимает свою переговорную силу "находится в гораздо более сильной позиции".

"Это специфическое президентское давление. Речь идет о более дешевой оплате. Они могут потребовать больших скидок", - рассказал представителям СМИ источник.

Также указывается, что российский диктатор Владимир Путин находится под "огромным давлением" по поводу строительства трубопровода, иначе "огромное количество газа" будет потрачено впустую, а РФ потеряет деньги.

"Что касается строительства, (Пекин) хочет убедиться, что у них нет рисков и затрат. Россия - это сторона, которая оплачивает все счета", - рассказал источник газете.

Проект "Сила Сибири-2"

Ранее руководитель Кремля пообещал экспортировать из России в КНР не менее 98 миллиардов кубометров газа в год. В случае завершения строительства трубопровод будет перенаправлять в северный Китай 50 миллиардов кубических метров природного газа в год, который ранее поставлялся в Европу.

Напомним, что из-за введенных в отношении РФ международных санкций в ответ на широкомасштабную военную агрессию против Украины, поставки в Европу российского "голубого топлива" были заблокированы.

Кому выгоден проект

По мнению специалиста по России и Центральной Азии Шанхайской академии общественных наук Ли Лифаня, предлагаемый трубопровод будет выгоден именно России, поскольку он короче, а стоимость строительства будет ниже.

При этом эксперт обратил внимание, что Китай прежде настоял на строительстве трубопровода через префектуру Алтай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, поскольку он не пройдет через Монголию.

Планы по строительству

В октябре вице-премьер РФ Виктория Абрамченко во время визита в столицу Монголии Улан-Батор заверила, что технико-экономическое обоснование "Силы Сибири-2" завершены, а проектные работы будут окончены в этом году.

По ее оценкам, строительство "Силы Сибири-2" может начаться после утверждения проектных работ в первом квартале 2024 года.

Предполагается, что на это уйдет 6 лет.