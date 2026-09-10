Китай готов обсудить с США вопросы искусственного интеллекта

Китай заявил о готовности к переговорам с США по вопросам искусственного интеллекта. Однако в Пекине обещают принять ответные меры, если Вашингтон предпримет действия против китайских компаний в связи обвинениями в хищении технологий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В среду Министерство коммерции в Пекине опровергло заявление американских спецслужб о том, что ведущие китайские компании, которые занимаются ИИ, извлекли конфиденциальную информацию из американских лабораторий "в промышленных масштабах". Там назвали эти обвинения безосновательными.
"Китай готов к конструктивным и профессиональным дискуссиям с США в рамках диалоге на основе принципов равенства и взаимной выгоды, сотрудничества и взаимовыгодных результатов", - говорится в заявлении представителя министерства.
Однако он добавил, что если США предпримут действия по сдерживанию или подавлению китайских компаний, которые занимаются ИИ, тогда "Китай решительно примет ответные меры".
Bloomberg отмечает, что конфликт вокруг кражи моделей ИИ обострил напряженность за несколько недель до того, как глава КНР Си Цзиньпин должен прибить в Белый дом к президенту США Дональду Трампу.
И тема ИИ стала ключевой областью технологической конкуренции между США и Китаем, поскольку лучшие китайские модели сокращают разрыв в производительности с передовыми американскими разработками.
Издание добавило, что американские компании, которые занимаются искусственным интеллектом, включая OpenAI и Anthropic PBC, а также представители администрации Трампа уже неоднократно обвиняли китайские компании в краже моделей у американских компаний с помощью метода, известного как дистилляция.
Во вторник Агентство национальной безопасности, ФБР и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США пошли еще дальше. В совместном заявлении он и подробно описали, какие американские системы были скопированы каждой из китайских компаний и по каким причинам.
В частности, агентства конкретно обвинили в этом DeepSeek, Moonshot, Alibaba Group Holding Ltd., MiniMax, StepFun и Z.AI Co.
В свою очередь Министерство коммерции Китая охарактеризовало процесс дистилляции как "распространенную практику", которая используется разработчиками ИИ по всему миру для обучения друг у друга.
В министерстве предположили, что американские компании, которые занимаются ИИ, могут использовать китайские модели ИИ в качестве основы для своих разработок.
Напомним, что 28 июля СМИ написали, что администрация Трампа планирует объявить о запрете на импорт новых китайских роботов и инверторов.
Как пояснялось, таким образом Вашингтон намерен защитить развитие американского ИИ от угроз нацбезопасности, а также вернуть стране ключевые отрасли, которые будут развиваться.
Также мы писали, что за несколько дней до этого миллиардер Илон Маск призвал не запрещать использование китайский ИИ-моделей в США, заявив, что это не остановит прогресс Востока.