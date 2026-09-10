Китай готов обсудить с США вопросы искусственного интеллекта

В среду Министерство коммерции в Пекине опровергло заявление американских спецслужб о том, что ведущие китайские компании, которые занимаются ИИ, извлекли конфиденциальную информацию из американских лабораторий "в промышленных масштабах". Там назвали эти обвинения безосновательными.

"Китай готов к конструктивным и профессиональным дискуссиям с США в рамках диалоге на основе принципов равенства и взаимной выгоды, сотрудничества и взаимовыгодных результатов", - говорится в заявлении представителя министерства.

Однако он добавил, что если США предпримут действия по сдерживанию или подавлению китайских компаний, которые занимаются ИИ, тогда "Китай решительно примет ответные меры".

Напряженность между США и Китаем

Bloomberg отмечает, что конфликт вокруг кражи моделей ИИ обострил напряженность за несколько недель до того, как глава КНР Си Цзиньпин должен прибить в Белый дом к президенту США Дональду Трампу.

И тема ИИ стала ключевой областью технологической конкуренции между США и Китаем, поскольку лучшие китайские модели сокращают разрыв в производительности с передовыми американскими разработками.

Издание добавило, что американские компании, которые занимаются искусственным интеллектом, включая OpenAI и Anthropic PBC, а также представители администрации Трампа уже неоднократно обвиняли китайские компании в краже моделей у американских компаний с помощью метода, известного как дистилляция.

Во вторник Агентство национальной безопасности, ФБР и Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры США пошли еще дальше. В совместном заявлении он и подробно описали, какие американские системы были скопированы каждой из китайских компаний и по каким причинам.

В частности, агентства конкретно обвинили в этом DeepSeek, Moonshot, Alibaba Group Holding Ltd., MiniMax, StepFun и Z.AI Co.

В свою очередь Министерство коммерции Китая охарактеризовало процесс дистилляции как "распространенную практику", которая используется разработчиками ИИ по всему миру для обучения друг у друга.

В министерстве предположили, что американские компании, которые занимаются ИИ, могут использовать китайские модели ИИ в качестве основы для своих разработок.