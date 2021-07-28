Китай може досягти світового панування у військовій сфері через 15 років, - Байден

За словами американського лідера, він провів з головою КНР "більше часу, ніж будь-хто інший".

"Сі Цзіньпін цілком серйозно налаштований на те, щоб перетворити свою країну в наймогутнішу військову силу у світі, а також в найбільшу економіку світу до середини 40-х, 2040-х років. Це реальність", - сказав Байден.

До цього заступник начальника Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США генерал Джон Хайтен заявив, що Сполучені Штати мають перевершити Китай, щоб західний шлях демократії був тією дорогою, якою Вашингтон буде рухатися і в майбутньому.

За його словами, останні 20 років увага американців була зосереджена на Близькому Сході, потім змістилася в бік Росії та Китаю, але "фізично США так і залишилися на Близькому Сході".