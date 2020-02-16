У Китаї запустили у виробництво можливі ліки від коронавірусу

Перші ліки, які можуть бути ефективними в боротьбі з новим коронавірусом, запущені у виробництво в східній китайській провінції Чжецзян 16 лютого. Про це повідомив уряд міста Тайчжоу, передають китайські ЗМІ.

15 лютого препарат "Фавейлавей" розроблений фармацевтичною компанією Zhejiang Hisun Pharmaceutical, офіційно отримав схвалення Державного управління з нагляду за харчовими продуктами і лікарськими засобами для виходу на ринок. Це перший препарат, який під час спалаху коронавируса нового типу отримав офіційне схвалення на включення в список ліків, які потенційно можуть бути ефективні в лікуванні нового типу коронавируса, повідомили в уряді.

Повідомляється, що ліки можуть зіграти важливу роль в лікуванні і профілактиці захворювання.

Нагадаємо, раніше головний виконавчий директор ВООЗ Сумія Свамінатан назвала терміни перших тестувань на людях вакцини від коронавіруса COVID-19. За її словами, це станеться менш ніж через півроку - через чотири-п'ять місяців. Зараз вже розробляються кілька вакцин від нового вірусу.

Раніше китайські вчені розробили портативний пристрій, який може швидко діагностувати захворювання коронавірусом. Апарат здатний оперативно проводити аналіз крові людини на наявність коронавірусу.