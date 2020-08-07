В Китаї закрили село після смерті від бубонної чуми

Це вже другий випадок смерті від чуми в Китаї
Житель Внутрішньої Монголії (Китай) помер від бубонної чуми. У зв'язку з цим місцева влада прийняла рішення закрити село.
Про це повідомляє CNN.
Чоловік помер в неділю, але діагноз йому підтвердили 5 серпня.
Влада закрила село Суджі Сінкун, де мешкав чоловік, і наказала щоденно проводити дезінфекцію будинків.
Наразі всі житела села провели тест, результати були негативні.
Це вже другий випадок смерті у цьому році від бубонної чуми. Попередній випадок був виявлений у липні в Баяннурі, іншому місті Внутрішньої Монголії.
Нагадаємо, в липні цього року в Китаї зафіксували бубонну чуму, був оголошений третій рівень небезпеки на півночі Китаю, який триватиме в регіоні до кінця року і введені спеціальні заходи.
Зазначимо, Всесвітня організація охорони здоров'я створила комісію, яка буде проводити розслідування дій організації під час пандемії.