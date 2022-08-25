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У Китаї задумалися про заборону бензинових і дизельних авто. Названо терміни

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Пекін, Четвер 25 серпня 2022 20:44
У Китаї задумалися про заборону бензинових і дизельних авто. Названо терміни Фото: Китай може ввести заборону на бензинові і дизельні авто (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Китаї анонсували поступову відмову від автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами. Першою до 2030 року заборонити машини з ДВЗ має намір острівна провінція Хайнань.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

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"До 2030 року на острові буде введена повна заборона на продаж автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами", — йдеться в повідомленні.

До 2025 року Весь громадський транспорт острова буде працювати на екологічно чистій енергії. Адміністрація також опублікувала план вуглецевої нейтральності тропічного острова, який включає такі заходи, як скорочення використання вугілля та розвиток інфраструктури поновлюваних джерел енергії, включаючи вітрову, хвильову, сонячну, геотермальну та атомну енергію.

Вже через три роки Хайнань планує забезпечити 55% своєї енергетики шляхом альтернативних видів палива, а до 2030 року ця цифра повинна збільшитися до 75%. У провінції проживає близько 10 мільйонів чоловік.

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Раніше ми писали, що всі нові будинки у Великобританії обладнають зарядними станціями для електромобілів. Згідно з новими правилами, зарядками оснастять також існуючі будівлі, що вимагають "масштабної реконструкції".

Також повідомлялося, що міністерство інфраструктури України запропонувало з 2030 року заборонити ввезення в країну дизельних і бензинових автомобілів. Відповідний законопроект покликаний стимулювати використання електромобілів..

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