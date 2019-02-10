У Китаї зіткнулися понад 20 автомобілей, є жертви

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В результаті аврії загинули 5 осіб

У Китаї сьогодні вранці сталася масштабна ДТП за участі 23 автомобілей, в результаті чого загинули щонайменше 5 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Як повідомляється, ДТП сталося біля міста Аньцзю у провінції Аньхой.

У поліції ще не з'ясували причини аварії, але вказують на погодні умови - дощ, сніг, перемети на дорогах.

Нагадаємо, у Росії, в результаті аварії автобусу, який перевозив дітей, загинули 2 людини.

Також РБК-Україна писало про масштабне ДТП в Польші. Поблизу міста Лодзь зіткнулося 11 автомобілей та 6 вантажівок, в результаті чого постраждали мінімум шестеро осіб.

Окрім того, щонайменше п'ять людей загинули і понад 30 поранені в результаті ДТП за участю автобуса в Еквадорі.

Автобус врізався у кілька автомобілів, а потім перекинувся. В результаті ДТП п'ятеро людей загинули на місці, 38 отримали різні травми і були доставлені в найближчі лікарні.