У Китаї зняли з посади чиновника, якого США звинувачували в репресіях щодо уйгурів

Главу Комуністичної партії Китаю в регіоні Синьцзян Чень Цюаньго зняли з посади, він потрапив під санкції США і вважається причетним до репресій проти уйгурів. Замість нього призначили Ма Сінжуя - колишнього керівника економічно розвиненої провінції Гуандун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За оцінками дослідників організації Об'єднаних націй і правозахисників, більше мільйона мусульман містяться в таборах в західному китайському регіоні Синьцзян.

Китай відкидає звинувачення в зловживаннях, називаючи табори професійно-технічними центрами, призначеними для боротьби з екстремізмом, і в кінці 2019 року заявив, що всі люди в таборах "закінчили навчання".

66-річний Чень є членом Політбюро Китаю і, на загальну думку, старшим посадовою особою, відповідальною за придушення безпеки в Сіньцзяні.