У Китаї згорів хмарочос China Telecom: усередині будівлі були люди (відео)

У китайському місті Чанша спалахнув хмарочос державного телеком-оператора China-telecom. У момент загоряння у будівлі перебували люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У момент загоряння у висотці були люди, тому кількість жертв може обчислюватися в кілька сотень людей.

У Китаї стався лютий треш: у місті Чанша за 20 хвилин повністю згорів будинок China-telecom. Повідомляється, що там зберігалося 35 тонн палива для серверів, а кількість жертв може обчислюватись у кілька сотень людей. pic.twitter.com/kiXwGksh4g

За даними ЗМІ, у будівлі зберігалося 35 тонн палива для серверів. Хмарочос спалахнув буквально за 20 хвилин.

Нагадаємо, раніше ми писали, що найреспектабельніша житлова будівля Сан-Франциско Millennium Tower ("Вежа Тисячоліття") може впасти будь-якої хвилини. Серед причин: хмарочос був збудований на місці колишнього звалища.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .