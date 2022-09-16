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У Китаї згорів хмарочос China Telecom: усередині будівлі були люди (відео)

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Пекін, П'ятниця 16 вересня 2022 14:02
У Китаї згорів хмарочос China Telecom: усередині будівлі були люди (відео) Фото: у Китаї згорів хмарочос China Telecom (скрин відео: Twitter)
Автор: Руслан Гаращенко

У китайському місті Чанша спалахнув хмарочос державного телеком-оператора China-telecom. У момент загоряння у будівлі перебували люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними ЗМІ, у будівлі зберігалося 35 тонн палива для серверів. Хмарочос спалахнув буквально за 20 хвилин.

У момент загоряння у висотці були люди, тому кількість жертв може обчислюватися в кілька сотень людей.

Користувачі мережі публікують кадри зсередини 200-метрового хмарочоса.

Нагадаємо, раніше ми писали, що найреспектабельніша житлова будівля Сан-Франциско Millennium Tower ("Вежа Тисячоліття") може впасти будь-якої хвилини. Серед причин: хмарочос був збудований на місці колишнього звалища.

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