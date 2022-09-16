У Китаї згорів хмарочос China Telecom: усередині будівлі були люди (відео)
У китайському місті Чанша спалахнув хмарочос державного телеком-оператора China-telecom. У момент загоряння у будівлі перебували люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .
Massive fire engulfed high-rise office building в центрі міста #Changsha , capital of China's southern province of Hunan,— Prince Raj Suraj (@PrinceRajSuraj1) September 16, 2022
Dozens storeys of more than 200m-tall China Telecom Building "Burned with great intensity", sending thick smoke in the sky #China #FIRE pic.twitter.com/CcPKupFhGP
За даними ЗМІ, у будівлі зберігалося 35 тонн палива для серверів. Хмарочос спалахнув буквально за 20 хвилин.
У Китаї стався лютий треш: у місті Чанша за 20 хвилин повністю згорів будинок China-telecom. Повідомляється, що там зберігалося 35 тонн палива для серверів, а кількість жертв може обчислюватись у кілька сотень людей. pic.twitter.com/kiXwGksh4g— StingBrain (@StingBrain) September 16, 2022
У момент загоряння у висотці були люди, тому кількість жертв може обчислюватися в кілька сотень людей.
Користувачі мережі публікують кадри зсередини 200-метрового хмарочоса.
مبنى China-Telecom في #الصين— مبارك محمد نبشي (@b737m) September 16, 2022
تصوير من الداخل #الحرب_الروسية_الاوكرانية #الحرب #الجزائر #الطاقة #روسيا #أوكرانيا
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Нагадаємо, раніше ми писали, що найреспектабельніша житлова будівля Сан-Франциско Millennium Tower ("Вежа Тисячоліття") може впасти будь-якої хвилини. Серед причин: хмарочос був збудований на місці колишнього звалища.
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