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У Китаї вважають, що коронавірус в країну могли завезти американські військові

Новини » Політика     13.03.2020 - 04:38
У Китаї вважають, що коронавірус в країну могли завезти американські військові
Ілюстративне фото (twitter.com/JustForChange)

Доказів цьому немає

Офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю припустив в четвер, що коронавірус COVID-19 міг бути завезений в китайський Ухань американськими військовими. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Влада Китаю були ображені коментарями представників адміністрації США, звинуватили Пекін у повільному реагуванні на спалах коронавіруса і недостатньої інформаційної відкритості при освітленні зусиль по боротьбі з вірусом.

У середу радник з національної безпеки США Роберт Про'Брайен заявив, що швидкість, з якою влада Китаю відреагували на появу коронавіруса можливо обійшлася світу у два місяці, протягом яких інші країни могли підготуватися до епідемії.

Прес-секретар Міністерства закордонних справ Китаю Чжао Лицзянь написав у своєму твіттері, що прозорість відсутня як раз в діях Сполучених Штатів.

"Коли в США з'явився нульовий пацієнт? Скільки людей інфіковані? Назви лікарень? Можливо, епідемію в Ухань занесла армія США. Будьте відкриті! Опублікуйте свої дані! США повинні дати нам пояснення!", - йдеться у твіті Жао.

Жао не супроводжував свою заяву ніякими свідченнями на користь звинувачення на адресу американських військових, які, на його думку, можуть бути винні у спалаху інфекції в Китаї.

Нагадаємо, раніше головний епідеміолог Китаю вважає, що якщо країни з важкою ситуацією з коронавирусу приймуть необхідні заходи, то пандемія коронавіруса закінчиться в червні.

Раніше Китай повідомив про новий рекордно низький рівень хворих коронавірусом, за добу заразилися 15 осіб

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