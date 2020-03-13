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В Китае считают, что коронавирус в страну могли завезти американские военные

Новости » Политика     13.03.2020 - 04:38
В Китае считают, что коронавирус в страну могли завезти американские военные
Иллюстративное фото (twitter.com/JustForChange)

Доказательств этому нет

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая предположил в четверг, что коронавирус COVID-19 мог быть завезен в китайский Ухань американскими военными. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Власти Китая были оскорблены комментариями представителей администрации США, обвинившими Пекин в медленном реагировании на вспышку коронавируса и в недостаточной информационной открытости при освещении усилий по борьбе с вирусом.

В среду советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен заявил, что скорость, с которой власти Китая отреагировали на появление коронавируса возможно обошлась миру в два месяца, в течение которых другие страны могли подготовиться к эпидемии.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь написал в своем твиттере, что прозрачность отсутствует как раз в действиях Соединенных Штатов.

"Когда в США появился нулевой пациент? Сколько человек инфицированы? Названия больниц? Возможно, эпидемию в Ухань занесла армия США. Будьте открыты! Опубликуйте свои данные! США должны дать нам объяснения!", - говорится в твите Жао.

Жао не сопроводил свое заявление никакими свидетельствами в пользу обвинения в адрес американских военных, которые, по его мнению, могут быть виновны во вспышке инфекции в Китае.

Напомним, ранее главный эпидемиолог Китая считает, что если страны с тяжелой ситуацией по коронавирусу примут необходимые меры, то пандемия коронавируса закончится в июне.

Ранее Китай сообщил о новом рекордно низком уровне заболевших коронавирусом, за сутки заразились 15 человек

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