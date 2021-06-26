У Китаї заперечили ультиматум Україні щодо COVID-вакцин через заяву про уйгурів

Китай заперечує, що вимагав від України відмовитися від підтримки заяви про необхідність розслідування порушення прав людини в Сіньцзяні, погрожуючи не надавати вакцини від COVID-19. Таку заяву оприлюднило Міністерство закордонних справ КНР.

"Надання Китаєм вакцин та протиепідемічних матеріалів іншим країнам не має на меті отримувати вигоду від цихкраїн, жодні геополітичні цілі та політичні умови не залучені", - вказано у документі.

Раніше АР з посиланням на західних дипломатів писало про нібито ультиматум Пекіну Києву. У МЗС Китаю підкреслювали, що не мають інформації про труднощі України з імпортом вакцин із Китаю.

При цьому AP звертає увагу, що заява міністерства "прямо не стосується жодного конкретного звинувачення".