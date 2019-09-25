ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Китаї відкрили найбільший у світі аеропорт

Новини » Суспільство    25.09.2019 - 15:21
В Китаї відкрили найбільший у світі аеропорт
Фото: аеропорт "Дасін" (wikipedia.org)

Він обслуговуватиме до 100 мільйонів пасажирів щорічно

У Пекіні запрацював новий міжнародний аеропорт "Дасін", який є найбільшим у світі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Його відкриття було приурочено до державного святкування 70-річчя Китайської народної республіки. Китаю він обійшовся 11,5 мільярда доларів. Щорічно він обслуговуватиме до 100 мільйонів пасажирів і перевозитиме до чотирьох мільйонів тон вантажу. Аеропорт має чотири злітно-посадкові смуги, на яких щогодини здійснюватимуться 300 злетів літаків і 300 посадок.

Дизайн "Дасіну" був розроблений у вигляді величезної морської зірки, метою якого було скоротити відстані, які пасажирам треба буде пішки долати на території будівлі аеропорту. Він стане першим у країні аеропортом з двома поверхами прильоту та двома поверхами відльоту пасажирів. Для його будівництва було знесено 11 населених пунктів.

Влада Китаю розглядає побудову аеропорту як важливий крок у підвищенні конкурентноздатності Пекіна на міжнародній арені.

Як повідомляло раніше РБК-Україна, також у Китаї офіційно було відкрито міст до Гонконга та Макао. Він є найдовшим мостом через море, який з'єднує ці міста з континентальним Китаєм, і має протяжність 55 кілометрів.

Китай запустив два нових супутника
Новини України аэропортКитай
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся