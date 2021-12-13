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У Китаї деякі компанії призупинили роботу через спалах COVID

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Китай, Понеділок 13 грудня 2021 15:41
У Китаї деякі компанії призупинили роботу через спалах COVID Фото: у Китаї понад 10 компаній призупинили роботу через COVID (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Деякі китайські компанії призупинили роботу. Це пов'язано зі спалахом коронавірусу в одному з регіонів країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Понад десяток компаній заявили, що вони призупинили виробництво в постраждалих від коронавірусу частинах східної провінції Чжецзян. Такий крок зробили у відповідь на посилення заходів щодо обмеження поширення COVID-19 місцевою владою. Зазначається, що ціни на акції також впали, деякі більш ніж на 7%.

За офіційними даними, станом на 13 грудня Чжецзян повідомив загалом про 173 випадки зараження коронавірусом з 6 по 12 грудня. Такий рівень захворюваності став першим у провінції внутрішнім спалахом вірусу цього року. У жовтні провінція повідомила лише про один місцевий випадок COVID.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що на цьому тижні країна ще більше посилюватиме обмеження через COVID. Таким чином влада хоче обмежити поширення вірусу.

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