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У Китаї дітям заборонили довго грати в онлайн-ігри: які обмеження

Автор: Дмитро Левицький

Влада Китаю ввела обмеження на кількість часу, яку неповнолітнім можна проводити за онлайн-іграми. Дітям заборонили грати понад годину у п'ятницю, святкові дні, а також на вихідних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Гравці у віці до 18 років відтепер зможуть грати в онлайн-ігри лише у період з 20:00 до 21:00 у п'ятниці, на вихідних та у святкові дні. Ці заходи були запроваджені через занепокоєність китайської влади тим, що в Китаї росте залежність від онлайн-ігор.

Компаніям, які займаються онлайн-іграми, заборонили надавати дітям ігрові послуги в будь-якій формі в неробочі години, а також зобов'язали упевнитися, що вони встановили системи перевірки справжнього імені користувача.

Раніше неповнолітнім дозволялося грати в онлайн-ігри не більше трьох годин у святкові дні та півтори години в інші дні.

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Китай