Кишинев и Тирасполь согласовали газовый заем для Приднестровья

Контракт подписали АО "Молдовагаз" и ООО "Тираспольтрансгаз". Молдова обязалась предоставить Приднестровью взаймы 3 миллионов кубических метров природного газа. Этот объем газа должен быть возвращен до 1 марта 2025 года.

Как отметил Чебан, этот объем газа нужен для поддержания функциональность газовой системы Приднестровья.

Поставка будет осуществляться на основании заявок, поступающих от ООО "Тираспольтрансгаз".

Напомним, что накануне Молдова сообщила, что предоставит Приднестровью 3 миллиона кубических метров газа, а средства для этого обеспечит Еврокомиссия. Однако в Тирасполе заявили, что Россия предоставит кредит для оплаты газа, который непризнанный регион начнет получать из Европы.