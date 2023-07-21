Кирьянова о блокировке бизнесов "Смарт-Холдинга": есть признаки корпоративного рейдерства

За первое полугодие 2023 года промышленно инвестиционная группа "Смарт-Холдинг" в два раза не выполняет план. Число сотрудников уже сократилось на 40%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СЕО "Смарт-Холдинга" Юлию Кирьянову во время Business Breakfast с Владимиром Федориным.

По ее словам, закономерно говорить о том, что причиной падения показателей является война - часть активов разрушена, часть, особенно на юге, не может работать из-за обстрелов и блокировок портов. Но, вместе с тем, самые прибыльные бизнесы, по сути удерживавшие всю группу во время войны, прекратили свою работу из-за действий государственных органов.

В частности, из-за остановки действия спецразрешений прекращено произведение газа на месторождениях Харьковской области. Аграрному бизнесу группы "перекрыли" доступ к главному для растениеводства ресурсу - воде. Это уже стало решающим фактором для закрытия самой крупной грибной фермы Украины.

Кирьянова также сообщила, что причиной прекращения действия лицензий на пользование недрами и последующей блокировки операционной деятельности бизнесов стали даже не санкции:

"Если вы думаете, что нас останавливают из-за санкционной политики, из-за решения ВАКС - вы очень ошибаетесь. Нас останавливают из-за уголовного дела, которое не относится к санкциям. И я утверждаю, что есть признаки корпоративного рейдерства в происходящем", - подчеркнула она.

По словам СЕО холдинга, санкции введены в отношении физического лица, а не юридического. После внедрения экономических ограничений должно следовать представление Минюста в Высший антикоррупционный суд, но иска не было. В группе не знают, что происходит по расследованию и на каком оно этапе. Зато было возбуждено уголовное дело в отношении трасти, где иностранных граждан обвинили в сотрудничестве с государством-агрессором.

Кирьянова отмечает: суть траста - аккумулировать прибыль компании, максимум – инвестировать его в развитие этого же бизнеса. На расходование средств или направление их третьим лицам траст просто не имеет полномочий.

"Мы обратились за профессиональными услугами к адвокатам. Если у этих адвокатов есть какой-то бизнес с Россией - протекторы собираются и заменяют эти трасты на других, если действительно в этом дело. Но в чем дело на самом деле никто не понимает", - отмечает Кирьянова.

В настоящее время "Смарт-Холдинг" работает над процессуальным обжалованием решений, равно как и трасты - свидетельствуют в кипрском суде и пытаются представить показы в украинских судах. Параллельно руководство Холдинга напряженно пытается спасти активы, прогнозирует, на сколько еще хватит резервов, чтобы удержать всю группу.

"Мы стараемся не делать критические сокращения. Мы стараемся уберечь активы, держать даже с минусом. Потому что я отдаю себе отчет, что когда у тебя останавливается производственный актив, дальше идет потеря поставщиков, клиентов, потеря стоимости. Мне очень больно об этом говорить. Я делаю все, чтобы уберечь группу и достучаться до власти относительно того, что можно делать все эти вещи другим способом", - резюмировала она.