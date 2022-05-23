У Кіровоградській області ППО збила російську ракету
Фото: сили української ППО збили російську ракету (gettyimages)
Над селом Ганнівка Кіровоградської області українська ППО збила ворожу ракету. Вона впала на відкритій місцевості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.
"Кілька годин тому над селом Ганнівка Новоукраїнського району наша ППО збила ворожу ракету. Вона впала на відкритій місцевості. Загиблих і травмованих немає. Працюють експерти. Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі", - повідомив Райкович.
Нагадаємо, повітряне командування "Центр" відзвітувало про збиття чотирьох спрямованих на інфраструктурні об'єкти Житомирщини крилатих ракет військ РФ.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.