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У Кіровоградській області ППО збила російську ракету

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Україна, Понеділок 23 травня 2022 21:20
У Кіровоградській області ППО збила російську ракету Фото: сили української ППО збили російську ракету (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Над селом Ганнівка Кіровоградської області українська ППО збила ворожу ракету. Вона впала на відкритій місцевості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Кілька годин тому над селом Ганнівка Новоукраїнського району наша ППО збила ворожу ракету. Вона впала на відкритій місцевості. Загиблих і травмованих немає. Працюють експерти. Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі", - повідомив Райкович.У Кіровоградській області ППО збила російську ракету

Нагадаємо, повітряне командування "Центр" відзвітувало про збиття чотирьох спрямованих на інфраструктурні об'єкти Житомирщини крилатих ракет військ РФ.

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