У Кіровоградській області від грипу померла людина

Всього за медичною допомогою з приводу ГРВІ звернулось 4151 мешканців області

В Кировоградской области в Кропивницком районе от осложнений гриппа умер человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Кировоградского областного лабораторного центра.

Сообщается, что всего за медицинской помощью по поводу ОРВИ обратилось 4151 жителей области, из них 64,3% дети. Всего госпитализированных - 263.

"Зарегистрирован один летальный случай от осложнений гриппа в Кропивницком районе. Вирусологически подтвержден вирус гриппа типа А (H3N2) Сингапур. Это уже второй летальный случай в области", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что с начала эпидсезона в области зарегистрировано 27 случаев гриппа, вызванных вирусом гриппа А (H3N2). Все заболевшие не были привиты против гриппа.

"Надежной защитой от гриппа является своевременная иммунизация сезонными противогриппозными вакцинами. В Кировоградской области с начала эпидсезона против гриппа вакцинировано 4062 человека, из них 24,6 % детского населения", - говорится в сообщении.

Напомним, на грипп и ОРВИ в Украине за неделю, с 16 по 24 апреля, заболели 117 тыс. 985 человек, из них 63,5% - дети. В Ровенской области зарегистрирован один летальный случай.

РБК-Украина писало, что в Закарпатской области на прошлой неделе на грипп и ОРВИ заболели 2 175 человек, из них 66% - дети в возрасте до 17 лет.