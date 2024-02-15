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В Кировоградской области произошел пожар на заводе: погиб спасатель

Кировоградская область, Четверг 15 февраля 2024 18:55
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В Кировоградской области произошел пожар на заводе: погиб спасатель Фото: в Кировоградской области произошел пожар на заводе (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 15 февраля, на территории поселка Власовка на заводе "Королівський смак" произошел пожар. Загорелось складское помещение и цех разлива готовой продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления Государственной службы чрезвычайных ситуаций и мэра Светловодска Андрея Малицкого.

По данным Мальницкого, во время выполнения задания погиб 29-летний огнеборец, начальник караула 17-й Государственной пожарно-спасательной части г. Светловодск Виктор Диденко.

"Склоняем головы в скорби и выражаем искренние соболезнования семье спасателя. Светлая память о Викторе навсегда останется в сердцах коллег, друзей и знакомых", - добавил мэр.

В Кировоградской области произошел пожар на заводе: погиб спасатель

Фото: Виктор Диденко (instagram.com/mal_it_sky)

Обстоятельства происшествия устанавливаются

В ГСЧС сообщили, что в 16:14 пожар ликвидирован совместными усилиями спасателей и пожарных местной пожарной команды.

Фото: в Кировоградской области произошел пожар на заводе (t.me/dsns_telegram)

"Сейчас стадия локализации пожара завершена, продолжаются работы по полной ликвидации - разбор конструкции и завалов места возгорания", - добавил мэр.

Пожары в Украине

Мы сообщали, что в Житомирской области 28 января во время пожара, произошедшего в частном жилом доме в с. Грабняк, погибли две малолетние сестры.

Кроме того, пожар в многоэтажке в Киеве произошел 6 ноября 2023 года. Пожарные спасли троих детей и женщину.

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ГСЧС
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