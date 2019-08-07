У Киргизії спецназ зі стріляниною штурмує будинок колишнього президента

У Киргизії спецпризначенці штурмують резиденцію колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Настоящее время.

Повідомляється, що кілька людей отримали поранення в результаті силової операції, над селищем літає військовий вертоліт. Також повідомляється, що спецназ вже зайшов на територію резиденції Атамбаєва. були чутні кілька пострілів, але хто конкретно стріляв - незрозуміло. У штабі Атамбаєва уточнили, що поранення отримали 10 осіб, в тому числі один журналіст.

Атамбаєв очолював Киргизію з 2011 по 2017 рік, став першим президентом, який добровільно пішов після першого терміну, а не був повалений в результаті революції. Генпрокуратура Киргизії стверджує, що у неї є підстави для порушення кримінальних справ на екс-президента і вже кілька разів викликала його на допит. На сьогодні Атамбаєв знаходиться в опозиції до чинної влади.

Нагадаємо, новий президент Киргизії Сооронбай Жеенбеков офіційно вступив на посаду в листопаді 2017 року. Через деякий час правоохоронні органи почали переслідувати оточення Атамбаєва і домоглися зняття з нього недоторканності.

Його перевіряють на причетність до незаконного збагачення, незаконного заволодіння земельною ділянкою, корупції при модернізації ТЕЦ Бішкека, а також у звільненні в 2013 році кримінального авторитета Азіза Батукаєва.

Атамбаєв називає всі звинувачення проти нього "абсурдом", він постійно знаходиться в своїй резиденції, розташованої в передгірській зоні в 20 км від Бішкека.





